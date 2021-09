Bekannter Sportmoderator : Jann Billeter lag mit 20 Prozent Überlebenschance auf der Intensivstation

Bei MySports widmet sich Jann Billeter (49) ganz seiner Leidenschaft, dem Eishockey. Dass er dies tun kann, ist nicht selbstverständlich, wie er in einem Podcast erzählt.

Neben Eishockey kam Billeter unter anderem auch beim Tennis, Ski oder in der Leichtathletik zum Einsatz.

Jann Billeter ist einer der bekanntesten TV-Moderatoren im Schweizer Sportfernsehen. Nach 24 Jahren in Diensten von SRF wechselte er nach den Olympischen Spielen in Tokio zu MySports. Dort wird er den Fokus auf das Eishockey legen dürfen, was ihn sehr freut, wie der 49-Jährige im Interview mit 20 Minuten verriet.