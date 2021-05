Wechsel zu MySports - Jann Billeter über SRF-Abgang – «Ein grosser Entscheid in meinem Leben»

Jann Billeter, nach 24 Jahren verlassen Sie nach den Olympischen Spielen das SRF. Warum?

Bei MySports werden Sie als Moderator und Kommentator ausschliesslich über Eishockey berichten. Hat das Ihre Entscheidung beeinflusst?

Beim SRF ging es für mich meist von der einen Sportart zur nächsten. Es gab Zeiten, da kommentierte ich beispielsweise am Samstag ein Skirennen in Sölden, am Sonntag moderierte ich das Sportpanorama mit einer Kunstturnerin als Studiogast und am Dienstag stand dann wieder Eishockey auf dem Programm. Ich freue mich, in Zukunft meinen Fokus voll auf das Eishockey legen zu können.