Aushängeschild geht zur Konkurrenz - Jann Billeter verlässt SRF und geht zu MySports

Jann Billeter wird neues Aushängeschild von MySports und verlässt nach 24 Jahren Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Der 49-Jährige übernimmt ab nächster Hockeysaison im September Studio-Moderationen in Erlenbach und Live-Kommentare in den Stadien. Billeter gehört zu den beliebtesten und profiliertesten Sport-Anchors der Schweiz.

«Ich durfte bei SRF in verschiedenen Rollen die ganze Bandbreite des Sports erleben, mich entwickeln und etablieren. Dafür bin ich enorm dankbar. Jetzt bietet mir MySports etwas, was bisher für mich nicht möglich war: 100 % Eishockey», so Billeter. «Meine Hauptsport von A bis Z zu begleiten, mit einem agilen Team, das Grosses vorhat. Diese Herausforderung reizt mich enorm», wird der Davoser in einer Medienmitteilung des Sportsenders zitiert.

«Mister Eishockey schlechthin»

Die Fans werden Jann Billeter ab der neuen National-League-Season diesen September als Anchor in den MySports-Studiosendungen sehen. Ebenso wird er regelmässig Live-Spiele kommentieren und in Eigenformaten als Protagonist vor der Kamera stehen. «Jann Billeter ist Mister Hockey schlechthin. Sein Netzwerk in der Hockey-Welt, seine Expertise und seine Qualitäten als Moderator und Kommentator sind einzigartig. Wir freuen uns enorm, dass Jann unsere Vision vom Home of Hockey mitprägen wird», so André Krause, CEO Sunrise UPC.