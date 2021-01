Die neue Frau an seiner Seite heisst Alina, ist 26-jährig und kommt aus Elgg ZH. Und anders als Janosch steht sie nicht in der Öffentlichkeit – sie arbeitet als Primarlehrerin. «Sie ist Lehrerin mit Herzblut», schwärmt Janosch. «Und ein Engel.»

Gemeinsame Ferien auf Santorini

Kennengelernt hat der Zuger sie auf der Kaufleuten-Terrasse in Zürich. Und eigentlich war Janosch zu diesem Zeitpunkt so gar nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung. Seine Sommer-Romanze mit Model Manuela Frey (24) war gerade erst zu Ende gegangen. Er und Alina verreisten trotzdem im Herbst zusammen in die Ferien nach Santorini, offiziell aber noch nicht als Paar. «Wir liessen uns Zeit», schildert er. «Aber es passte einfach, wir hatten es so gut miteinander.»