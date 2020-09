Als Ex-Bachelor und Kickboxer Janosch Nietlispach (31) über den grünen Teppich des Zurich Film Festival spazierte, hatte er eine weibliche Begleitung an seiner Seite: die TV-Moderatorin Serap Yavuz (34). Die beiden sind seit Jahren gut befreundet und haben auch beruflich miteinander zu tun. Am Donnerstagabend waren sie jedoch laut eigener Aussage nicht bloss als Freunde unterwegs.

Janosch und Serap zeigen sich vertraut

Auch die Körpersprache der beiden deutet darauf hin, dass es sich wohl nicht bloss um einen platonischen Abend handelt. So hält Janosch Serap etwa vertraut an an ihrer Taille. Ob sie jedoch wirklich mehr als Freunde sind, wird sich noch herausstellen müssen.