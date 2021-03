10 Jahre nach Tsunami : Japan gedenkt mit Schweigeminute Opfern von Fukushima

Am 11. März 2011 wurde Japan von einem verheerenden Tsunami getroffen. 18’000 Menschen starben, in Fukushima vertrieb eine Atom-Katastrophe fast eine halbe Million Menschen.

Zum zehnten Jahrestag des verheerenden Tsunamis und der Atomkatastrophe von Fukushima haben die Japanerinnen und Japaner der Opfer gedacht. Überlebende legten am Donnerstag um 14.46 Uhr, dem damaligen Zeitpunkt des Erdbebens, einen Schweigemoment ein. Es wurde auch gebetet. Manche Menschen liefen mit Blumenkränzen an die Küste, um Verwandten und Freunden zu gedenken, die durch den Tsunami am 11. März 2011 getötet wurden. Kaiser Naruhito und Ministerpräsident Yoshihide Suga sollen später an einer Gedenkfeier teilnehmen.