Japan: In dieser Stadt laden rote Ampeln dein Auto

In Japan wird derzeit daran experimentiert, Elektroautos mit Strom zu versorgen, während sie vor roten Ampeln stehen. Das Projekt findet in der Modellstadt Kashiwanoha am nordöstlichen Rande Tokyos statt, wo auch weitere intelligente Verkehrssysteme getestet werden. Die Federführung haben die Universitäten von Tokyo und China inne, sie haben neun Unternehmen aus der Privatwirtschaft um sich versammelt, unter anderem den japanischen Reifenhersteller Bridgestone, wie es in einer Medienmitteilung heisst.