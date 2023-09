Japan: Darum ist die Lebenserwartung so hoch

In Japan ist die Zahl der Hundertjährigen auf Rekordniveau gestiegen: 92’139 Menschen im Alter von 100 oder mehr Jahren zählt die drittgrösste Wirtschaftsnation der Welt inzwischen. Das seien 1613 mehr als ein Jahr zuvor, gab das Gesundheitsministerium in Tokio am Freitag bekannt. Seit nunmehr 53 Jahren steigt die Zahl jedes Jahr. Angesichts niedriger Geburtenraten und kaum vorhandener Einwanderung altert das ostasiatische Land so schnell wie keine andere Industrienation.