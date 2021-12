Todesstrafe: Japan richtet drei verurteilte Mörder durch Erhängen hin

Erste Hinrichtungen seit 2019 : Japan richtet drei verurteilte Mörder durch Erhängen hin

Die japanische Justiz hat drei Mörder hinrichten lassen. Es waren die ersten Vollstreckungen der Todesstrafe unter dem im Oktober gewählten Premierminister Fumio Kishida.

Blick in die Exekutionszelle: In Japan wird die Todesstrafe durch Hängen vollstreckt.

Die Regierung in Japan hat drei Häftlinge hinrichten lassen. Wie eine Sprecherin des Justizministeriums der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag sagte, handelte es sich bei den drei Männern um verurteilte Mörder. Es war die erste Vollstreckung von Todesurteilen in dem Land seit 2019. Seit 1945 wurden über 600 Personen hingerichtet. In Japan geschieht dies durch Hängen in einer speziellen Exekutionszelle mit Hilfe einer Falltür, auf die sich der Verurteilte stellen muss. 2019 wurden drei Menschen hingerichtet, ein Jahr zuvor waren es 15 gewesen. Darunter waren 13 Angehörige der Aum-Sekte, die 1995 einen Giftgasanschlag in de U-Bahn verübte.