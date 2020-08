Wie im Film

Japan testet fliegende Autos

Von einem Ende von Tokio ans andere in nur zehn Minuten: Das möchte die Firma Sky Drive mit ihren fliegenden Autos wahr machen.

So stellt sich die Firma Sky Drive die Zukunft des Autos vor.

Fliegende Autos klingen wie etwas, das nur in Sci-Fi-Filmen oder Zukunftsprojektionen existiert. Die japanische Regierung sieht dies aber anders. Wie die «Japan Times» berichtet, arbeitet das Unternehmen Sky Drive mit Unterstützung der Regierung schon seit einiger Zeit an der Herstellung von fliegenden Fortbewegungsmitteln, in denen Einzelpersonen oder kleine Gruppen Platz finden.