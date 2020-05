Stimmung trotz leeren Rängen

Japan testet Jubel-App für Fussballstadien

Damit Fans ihr Team auch bei Geisterspielen anfeuern können, wurde in Japan eine App entwickelt, mit der die Zuschauer Applaus, Jubel- und Buhrufe im Stadion steuern können.

In Japan soll die Meisterschaft schon bald wieder losgehen. Damit in den leeren Stadien trotzdem Stimmung aufkommt, hat Yamaha eine App entwickelt.

Fussballspiele vor leeren Zuschauerrängen? Auch in Japan stehen Geisterspiele an – jedoch mit möglicher lautstarker Unterstützung von aussen. Der Elektronikkonzern Yamaha hat eine App entwickelt, mit der Fans, die Spiele im Fernsehen, Radio oder Internet verfolgen und ihre Anfeuerungsrufe oder Jubelschreie auf ihren Smartphones ins leere Stadion schicken können. Lautsprecher in den Zuschauerreihen lassen sie dann durchs Stadion hallen, wie das Unternehmen mitteilte. Bei einem kürzlichen Testdurchlauf des «Remote Cheerer» genannten Systems konnten Nutzer an verschiedenen Standorten aus einer ganzen Reihe von Optionen auf ihren Bildschirmen wählen: darunter Applaus, Anfeuerungsrufe und Gesänge, die sie in das Stadion Ecopa in der Provinz Shizuoka mit 50’000 Sitzplätzen schickten.