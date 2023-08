Frauen-WM: Japan schlägt Norwegen im Achtelfinal

Mit einem überraschend deutlichen 4:0 (3:0) über Spanien haben die japanischen Fussballerinnen bei der WM in Australien und Neuseeland ein starkes Signal an die Konkurrenz gesendet und sich Platz eins in Gruppe C gesichert. Vor 20'957 Zuschauern in Wellington erzielten am Montag Hinata Miyazawa (12./40. Minute) mit ihren Turniertoren drei und vier, Riko Ueki (29.) und Mina Tanaka (82.) die Tore für die Elf von Trainer Futoshi Ikeda.