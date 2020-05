Umfrage

Japaner haben «Corona-Fett» zugelegt

Anfang April wurde in Japan der Notstand ausgerufen, der Bevölkerung wurde empfohlen, zu Hause zu bleiben. Das hat sich nun aufs Gewicht ausgewirkt.

Ein ungewohntes Bild: Nur ein Mann überquert eine der riesigen Kreuzungen in Tokio. (22. Mai 2020)

Japans Premierminister hatte in den vergangenen Tagen den Notstand für drei Regionen aufgehoben. Weitere Lockerungen sind geplant: Ein Mann sitzt neben einer Statue des japanischen Glücksbringers Billiken in Osaka. (21. Mai 2020)

In einem Park westlich von Tokio genossen viele Menschen am Wochenende die Sonne. (24. Mai 2020)

Die Coronavirus-Krise hat auch die allgemein eher schlanken Japaner das eine oder andere Pfund zulegen lassen. In einer Online-Umfrage gab mehr als ein Drittel der Frauen und Männer in Japan an, während des landesweiten Corona-Notstands zu Hause zugenommen zu haben.