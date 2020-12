Darum gehts Um die Zahl der Corona-Fälle im Land wieder einzudämmen, beschreiten die Japaner nun bislang ungewohnte Wege.

So sind die Bürgerinnen und Bürger neuerdings angehalten, im Restaurant auch am Tisch Maske zu tragen.

Ein Video zeigt, wie das gehen soll.

Japan hatte das Coronavirus bislang gut im Griff: Mit 156’614 Fällen und 2177 Toten sind verhältnismässig glimpflich durch die Pandemie gekommen. Zum Vergleich: In der Schweiz infizierten sich laut Johns Hopkins University in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland 340’155 Personen – mehr als doppelt so viele. Auch die Zahl der Verstorbenen liegt mit 5181 Toten deutlich über dem Wert des asiatischen Landes (Stand: 4. Dezember 2020). Und das bei markant weniger Einwohnern: In der Schweiz sind rund 8,8 Millionen Menschen zu Hause, in Japan 125,8 Millionen.

Doch seit November steigen auch in Japan die Fallzahlen an. In einigen Metropolregionen soll das Gesundheitssystem schon am Anschlag sein. Die Regierung zog die Zügel umgehend an: Restaurants sind zwar nach wie vor geöffnet, allerdings sollte man sich darin künftig bitte anders verhalten als noch zuvor.

Gekaut wird hinter der Maske

Premierminister Yoshihide Suga appellierte an seine Landsleute, ihre Mahlzeiten fortan still einzunehmen. Was das genau bedeutet, ist unklar. Denn der Ausdruck, den er verwendete, kann einerseits «bei niedriger Lautstärke», andererseits «wortlos» bedeuten. Eindeutiger fiel da die Ergänzung aus: Wer beim auswärts essen oder beim Dinner mit Freunden reden will, soll dabei stets die Maske auflassen. Er selbst werde sich auch daran halten, zitiert Welt.de Suga. In den sozialen Medien trendete daraufhin der Hashtag «masuku kaishoku» – «Essen mit Maske».

Doch wie soll das gehen? Antwort gibt da ein kurzes Video: Wer einen Bissen essen oder etwas trinken möchte, soll zunächst das Band von einem Ohr lösen und die Maske zur Seite ziehen. Um Kontaminationen zu vermeiden, darf dabei nicht deren Oberfläche berührt werden. Nachdem Happen und Schluck im Mund verschwunden sind, soll die Maske sofort wieder richtig aufgesetzt werden. Auch das Kauen geschieht also bereits hinter dem Mund-Nasen-Schutz.

Dieses Vorgehen soll sich als neuer Höflichkeitsstandard in Corona-Zeiten etablieren, wünscht sich Japans Regierung. Das Gesundheitsministerium hat dazu den Slogan «Immer mit Maske» entworfen, der nun auf vielen Plakaten prangt:

So sehen die «Immer mit Maske»-Plakate aus. Ministry of Health, Labour and Wellfare

Warum gewisse Sicherheitsvorkehrungen am Tisch eine gute Idee sind, erfährst du im Video ganz oben.

