Olympia 2021 in Tokio : Japaner wollen keine Olympischen Spiele in diesem Sommer

Die Olympia-Organisatoren treffen sich am Mittwoch zum Videocall für ein weiteres Vorgehen. In Japan hat sich eine klare Mehrheit für eine erneute Verlegung oder komplette Absage der Sommerspiele ausgesprochen.

Am 23. Juli 2021 sollen die Olympischen Spiele in Tokio starten. Ob es wirklich so weit kommt, ist noch unklar.

Die Olympia-Organisatoren von Tokio wollen am Mittwoch in einer Video-Schalte erneut über die Corona-Bedingungen bei den Sommerspielen beraten. An den Gesprächen werden auch IOC-Präsident Thomas Bach, Paralympics-Chef Andrew Parsons, Tokios Gouverneurin Yuriko Koike und Japans neue Olympia-Ministerin Tamayo Marukawa teilnehmen, wie Organisationschefin Seiko Hashimoto sagt. «Es ist nicht mehr viel Zeit bis zu den Spielen. Wir müssen die Herausforderungen meistern, damit die Spiele von möglichst vielen Menschen weltweit begrüsst werden», sagte Hashimoto.

Niemand könne genau vorhersehen, wie die Situation in der Pandemie im Sommer aussehen werde, fügte die 56-Jährige hinzu. Wegen der Corona-Krise waren die für 2020 geplanten Tokio-Spiele um ein Jahr verschoben worden und sollen am 23. Juli eröffnet werden. In Japan sprach sich zuletzt in Umfragen eine klare Mehrheit für eine erneute Verlegung oder komplette Absage der Sommerspiele aus.