Weil viele Menschen zurzeit das Fliegen vermissen, bietet die All Nippon Airways Verpflegung an Bord eines parkierten Flugzeugs an. Damit hat die Airline bei ihren Kunden einen Nerv getroffen.

«Reisen» in Zeiten von Corona : Japanische Airline eröffnet ein Restaurant in parkierter Boeing

1 / 3 Dieser Mann fliegt nirgendwo hin – dennoch geniesst er an Bord einer Boeing 777 ein First-Class-Essen. AFP Die Idee, ein Restaurant an Bord einer parkierten Maschine zu betreiben, kommt von den Angestellten. Und sie ist ein Riesenerfolg. AFP Ein Lunch in der First Class kostet umgerechnet 500 Franken. Die Tickets für das Flugzeug-Restaurant waren nach einem Tag ausverkauft. AFP

Darum gehts Die japanische Fluggesellschaft All Nippon Airways bietet First– und Business-Class-Essen in parkierten Passagierjets an.

Damit sollen die Gäste das Erlebnis eines Kabinenessens geniessen, auch wenn sie zurzeit nicht fliegen können.

Die Idee ist ein Riesenerfolg: Die Tickets für das Flugzeug-Restaurant waren nach einem Tag ausverkauft.

Der Passagierjet startet nicht einmal – und dennoch war das jüngste Angebot der All Nippon Airways (kurz ANA) rasend schnell ausverkauft: Für umgerechnet 500 Franken können Kunden der japanischen Fluggesellschaft in einem sogenannten «beflügelten Restaurant» essen. Auf einer parkierten Boeing 777 wird ein Menü mit Stopfleber, Krabbenschaum, Wagyu-Rindfleisch mit Weinsenf, japanischem Sake und Champagner serviert. Damit sollen Gäste das Erlebnis eines Kabinenessens geniessen, obwohl sie aufgrund der Pandemie nicht reisen können.

Die Erfahrung soll für die Kunden so echt wie möglich wirken. Beim Einstieg in die Maschine werden Tickets ausgegeben, die wie die im Flugverkehr üblichen Boarding-Pässe aussehen. Bei der Premiere am Mittwoch gab es etwa zentrale Durchsagen der Crew, wie der «Guardian» berichtet. Allerdings wurde auf das Anlegen von Gurten verzichtet.

Seit Dezember 264’000 Economy-Meals verkauft

Neben dem Angebot in der First Class gab es auch eine Möglichkeit, etwa zum halben Preis in der Business Class einzuchecken. Rund 120 Gäste werden täglich von der Crew betreut – die Hälfte beim Lunch, der Rest am Abend. Der 42-jährige Yosuke Kimoto, der seinen 14-jährigen Sohn zu einem Zmittag auf den Flieger brachte, sagte gegenüber «Kyodo News»: «Es war ein köstliches Essen. Ich bin froh, dass es meinem Kind auch gefallen hat.»

Die Idee, Essen an Bord parkierter Flugzeuge zu servieren, sei von den Angestellten gekommen. «Die Tickets für das Flugzeug-Restaurant waren nach einem Tag ausverkauft», sagte eine Airline-Sprecherin am Donnerstag. Nun seien elf weitere Daten für das Bewirtungsangebot geplant. Bereits im Dezember hatte die Airline damit begonnen, Economy-Class-Mahlzeiten zu liefern. Bis am 12. März hat ANA nach eigenen Angaben 264’000 Gerichte verkauft und somit laut «Forbes» einen Umsatz von 1,7 Millionen Franken erzielt.