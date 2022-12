Ispace: Japanische Firma startet zu privater Mondmission

Ispace : Japanische Firma startet zur ersten privaten Mondmission

Eine Rakete von Elon Musks Firma SpaceX hat am Sonntag das japanische Mondlandefahrzeug Hakuto-R ins All gebracht. Zwei weitere private Unternehmen liefern sich mit den Japanern ein Rennen gegen die Zeit.

Japan hat erstmals ein Raumfahrzeug auf den Weg zum Mond geschickt. Das von dem in Tokio ansässigen Start-up Ispace konstruierte Raumfahrzeug hob um 02.38 Uhr Ortszeit (08.38 Uhr MEZ) an Bord einer Falcon-9-Rakete in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab.



Die Rakete gehört dem privaten US-Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla- und Twitter-Chef Elon Musk. Es ist die erste Mondmission in Japans Geschichte und die erste ihrer Art durch ein Privatunternehmen. Wegen zusätzlicher Kontrollen war der Start zweimal verschoben worden.