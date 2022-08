Neues Abenteuer : «Japanische Pizza» liebt er – so lebt U-17-Weltmeister Ben Khalifa in Hiroshima

Darum gehts Der Schweizer U-17-Weltmeister Nassim Ben Khalifa kickt derzeit in Japan.

Bei Sanfrecce Hiroshima gefällt es ihm.

Davor verdiente er sein Geld in Tunesien.

Im afrikanischen Land war die Zeit für ihn nicht immer leicht.

«Du musst unbedingt nach Japan kommen!» Das sagt Nassim Ben Khalifa begeistert. Seit Ende April ist er nun im fernen asiatischen Land, hat einen Vertrag bis 2023 bei Sanfrecce Hiroshima unterschrieben. «Ich bin verliebt», erzählt der Schweizer U-17-Weltmeister. Dem 30-Jährigen gefallen die Kultur, die Menschen und die Stadt, die im Zweiten Weltkrieg von einer Atombombe fast komplett zerstört worden war.

Ein Grund, dass es ihm in Hiroshima so gefällt: Er spielt wieder – und das regelmässig: In 14 Spielen in der höchsten japanischen Liga stand er schon auf dem Feld, schoss ein Tor, bereitete eines vor. In Tunesien kam er kaum mehr zum Einsatz: Seit November stand er für seinen Ex-Club Espérance Tunis nur noch sporadisch auf dem Feld. Auch, weil er einen Muskelfaserriss erlitten hatte.

«Für mich ist es der beste Trainer»

Die Folge: Ben Khalifa war nicht mehr glücklich. Das Angebot aus Japan flatterte so zum richtigen Zeitpunkt ins Haus. Der U-17-Weltmeister löste seinen Vertrag auf und sagte zu – auch wegen Hiroshima-Coach Michael Skibbe. Der Deutsche trainierte ihn schon mehrfach. Der 30-Jährige sagt: «Für mich ist es der beste Trainer, den ich in meiner Karriere bisher hatte.»

Anfangs wohnte Ben Khalifa noch in einem Hotel, seit Anfang Juni lebt er nun in seiner eigenen Wohnung. «Ich habe mich sehr schnell in Japan eingelebt», erzählt er. Die Lebensqualität sei unglaublich und in Hiroshima gebe es einen guten Mix zwischen Stadt und Natur. Freudig erzählt Ben Khalifa von der Spezialität der Stadt: Okonomiyaki. Es ist ein Gericht, das am Tisch auf einer heissen Eisenplatte zubereitet wird und umgangssprachlich auch «japanische Pizza» heisst.

Ben Khalifa ist froh, dass er die stressige Tunesien-Zeit hinter sich hat. Japan und das afrikanische Land – das seien zwei völlig verschiedene Welten, erzählt er. Für viele Menschen in Tunesien sei das Stadion ein Ort der Frustbewältigung. Ben Khalifa spricht von heissblütigen Fans, die stinksauer waren, wenn man nicht gewonnen hatte.

So belastend war die Zeit in Tunesien

«Im Stadion lassen sie alles raus», sagt er. «Ich wusste immer: Wenn wir heute verlieren, dann können wir eine Woche nicht aus dem Haus gehen, die Wut der Fans war zu gross.» Persönlich angegriffen habe man ihn aber nie – zum Glück. Der Druck sei einfach wirklich riesig gewesen. Ben Khalifa: «Je schlechter es den Menschen im Land ging, desto mehr erwarteten sie von uns Fussballern.» Er wolle aber nicht klagen, ihn habe diese Erwartungshaltung viel stärker gemacht. «In der Schweiz war es weniger schlimm zu verlieren», so der 30-Jährige und lacht.

Hiroshima ist für Ben Khalifa der siebte Club in den letzten sechs Jahren. Nirgends hielt es ihn lange, öfter eckte er an. Zum Beispiel in St. Gallen, als er sich gerichtlich die Teilnahme am Abschlusstraining erstritt. Vor dieser Episode überzeugte er aber bei den Espen, Ben Khalifa denkt sehr gerne an die Zeit in St. Gallen zurück.

Auf die vielen Clubs angesprochen, meint er, dass er kein schwieriger Mensch sei, und vergleicht den Job als Fussballer mit einem im Büro. «Wenn es nicht mehr passt, muss eine Veränderung her. Oder man ist gut in seinem Job und sucht sich aus diesem Grund eine neue Herausforderung», so Ben Khalifa, der mit seiner Karriere zufrieden ist. Ausserdem betont er, dass er mit sehr vielen Trainern immer gut ausgekommen sei.

Ben Khalifa lobt die Qualität in Japan