Hochzeit : Japanische Prinzessin Mako (30) heiratet bürgerlichen Verlobten

Die Hochzeitspläne wurden dann aber durch einen Skandal um finanzielle Probleme in Komuros Familie verzögert.

Die japanische Prinzessin Mako heiratet am Dienstag nach jahrelangem Aufschub ihren bürgerlichen Verlobten Kei Komuro. Die 29-jährige Prinzessin und ihr gleichaltriger Freund sind seit 2017 verlobt und wollten sich schon 2018 das Ja-Wort geben. Die Hochzeitspläne wurden dann aber durch einen Skandal um finanzielle Probleme in Komuros Familie verzögert. Komuros Mutter soll sich bei einem ehemaligen Verlobten Geld für das Studium ihres Sohnes in den USA geliehen und nicht zurückgezahlt haben.