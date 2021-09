Fumio Kishida : Japanische Regierungspartei hat neuen Vorsitzenden

Anfang September hatte Ministerpräsident Yoshihide Suga die Führung der Liberaldemokraten in Japan abgegeben. Jetzt übernimmt der frühere Aussenminister.

Die japanische Regierungspartei LDP hat Fumio Kishida am Mittwoch zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Kishida wird auch das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen und führt die Partei in die noch in diesem Jahr anstehende Parlamentswahl. Die Liberaldemokraten benötigten eine neue Führung, nachdem Ministerpräsident Yoshihide Suga Anfang September seinen Rückzug bekanntgegeben hatte.