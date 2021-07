Isuzu 117 Coupé - Japanische Technik italienisch in Form gebracht

Giugiaro war Ende 1965 gerade zu Ghia gewechselt, als Isuzu dort ein Sportcoupé in Auftrag gab, das auf Basis des in der Entwicklung befindlichen Bellel-Nachfolgers Florian als Werbeträger dienen sollte, um den Verkauf der Mittelklasse-Limousinen anzukurbeln. Das laut Automobil-Revue «aussergewöhnlich gut geglückte» Ergebnis von Giugiaros Schaffen wurde bereits im März 1966 auf dem Genfer Salon als Isuzu 117 Sport vorgestellt.

Anfangs war Handarbeit angesagt

Im November 1967 löste der Isuzu Florian als Limousine und Kombi den Bellel ab. Die Japaner wünschten sich sogleich eine Serienfertigung des Coupés, das weiterhin nur den Entwicklungscode 117 als Namen trug. Da das Geld für grosse Investitionen in neue Blechpressen fehlte, entschlossen sich die Japaner, die Coupés maschinell nur grob in Form zu bringen und dann von Hand nachzuarbeiten. Tatsächlich entstanden die ersten «Serien»-Coupés ab Dezember 1968 fast vollständig in Handarbeit. Dank der quasi nicht vorhandenen Automatisierung der 117-Produktion war der monatliche Ausstoss mit maximal 50 fertiggestellten Coupés sehr gering. Gleichzeitig sorgte die zeitaufwendige Produktion für einen extrem hohen Preis von 1.72 Millionen Yen, was zum damaligen Wechselkurs rund 19'100 Mark oder 20'660 Schweizer Franken waren.