Video veröffentlicht: Japanischer Abfangjäger eskortiert russischen Langstreckenbomber

Chinesische und russische Kampfjets haben am Dienstag gemeinsame Flüge in der Nähe von Japan ausgeführt – just als sich in dem Land die Staats- und Regierungschefs der USA, Indiens, Australiens und Japans zu einem Gipfel über regionale Sicherheit trafen. Nun hat die russische Nachrichtenagentur RIA ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie eine F-15 der japanischen Luftwaffe zu den Kampfjets aufsteigt und diese eskortiert. «Der Abfangjäger der japanischen Luftwaffe kam dem strategischen Langstreckenbomber Tupolew Tu-95 nahe, der an gemeinsamen Luftpatrouillen in der asiatisch-pazifischen Region der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte und der PLA Air Force teilnahm», teilt das russische Verteidigungsministerium mit. An bestimmten Abschnitten der Flugrouten seien auch Kampfjets der südkoreanischen Luftwaffe aufgestiegen. Der Oberbefehlshaber der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte, Sergei Surovikin, betonte, dass russische und chinesische Flugzeuge streng nach den Bestimmungen des Völkerrechts handelten und den Luftraum ausländischer Staaten nicht verletzen würden. Gemeinsame Patrouillen würden im Vorfeld geplant und richteten sich nicht gegen Drittstaaten.

China und Russland sind Wiederholungstäter

In der jüngeren Vergangenheit haben jedoch sowohl Russland als auch China mehrmals mit Überflügen durch Lufthoheitszonen anderer Staaten für Aufsehen gesorgt. So drangen Anfang Mai mehrere russische Kampfhelikopter in den finnischen Luftraum ein. Ein Aufklärungsflugzeug der russischen Armee ist auch nahe der deutschen Insel Rügen gesichtet worden. Als Reaktion stiegen zwei Eurofighter vom Fliegerhorst Laage in Mecklenburg-Vorpommern zu einem Alarmstart auf. Bereits Anfang März waren vier russische Kampfflugzeuge in den Luftraum über Schweden eingedrungen.



China wiederum ist wiederholt in den Luftraum von Taiwan eingedrungen. Die grösste Luftraumverletzung geschah im Oktober 2021, als am chinesischen Nationalfeiertag 38 Kampfjets in der Verteidigungszone Taiwans auftauchten. Peking sieht das demokratische Taiwan, das sich 1949 vom Festland abspaltete, als abtrünnige Provinz und nicht als unabhängigen Staat an und versucht, es international zu isolieren.