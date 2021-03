Yusaku Maezawa : Japanischer Milliardär verschenkt acht Tickets für Mondumrundung

Im Jahr 2023 soll die Mission starten: Milliardär Yusaku Maezawa aus Japan will acht Menschen aus der ganzen Welt zu einem Mondflug einladen.

Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa, der für seine exzentrischen Vorhaben bekannt ist, bietet acht Plätze für eine Mondumrundung an. «Ich lade Sie zu dieser Mission ein – acht von Ihnen aus der ganzen Welt», schrieb Maezawa am Mittwoch in seinem Twitter-Account. Alle Plätze seien bereits bezahlt, so dass es sich um einen «Privatflug» handle.