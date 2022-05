In Kroatien : Japanischer Mönch reist für Cupfinal 9500 Kilometer und sieht Drmic-Pleite

Zu einem Nati-Aufgebot hat es für Josip Drmic, genau wie Michi Frei, einmal mehr nicht gereicht. Dies trotz einer starken Saison mit HNK Rijeka in der kroatischen Liga. In 30 Partien schoss der 35-fache Nati-Spieler 21 Tore. Mit seinem Team landete der 29-Jährige in der Liga auf Platz vier – im Cup qualifizierte man sich für den Final.