Schädlicher Eindringling: Japankäfer-Invasion – darum darfst du jetzt deinen Rasen nicht bewässern

Peter Kupferschmied vom Bundesamt für Landwirtschaft und die Klotener-Vizestadtpräsidentin Regula Käser-Stöckli im Gespräch zu den Japankäfern. 20min

Darum gehts In Kloten sind mehrere Hundert Japankäfer entdeckt worden.

Die Stadt geht mit dem Kanton und Bund nun rigoros gegen die Tiere vor.

Unter anderem gilt in Kloten bis Ende September deshalb ein Rasensprengerverbot.

Der Japankäfer hat einen metallisch glänzenden Kopf, weisse Haarbüschel am Ende des Hinterleibs und ist kleiner als ein Fünf-Rappen-Stück – und trotzdem sorgt der Fund von einigen Hundert Tieren in der Stadt Kloten für Wirbel: «Ergreifen wir jetzt keine Massnahmen, wird sich die Käferpopulation in den nächsten Jahren vervielfachen und grosse Schäden an unsere Landwirtschaftskulturen und Gärten verursachen», warnte am Dienstag Peter Kupferschmied, Leiter Fachbereich Pflanzengesundheit im Bundesamt für Landwirtschaft.

Laut Giselher Grabenweger von der Forschungsstelle Agroscope, sei derzeit Flugzeit der Japankäfer. «Die Bekämpfungsmassnahmen müssen jetzt stattfinden, noch bevor die Weibchen ihre Eier legen», sagt Grabenweger. «Das ist ein kleines Zeitfenster von ein bis zwei Wochen, das wir nutzen müssen.» Seien die Eier erstmals im Boden, gestalteten sich allfällige Gegenmassnahmen extrem schwierig.

Die Käfer seien sehr gefrässig – und überhaupt nicht wählerisch: «Mais, Soja, Weinreben, Stein- und Beerenobst oder Pflanzen, Wiesen- und Rasenflächen – insgesamt stehen mehr als 300 Pflanzen auf dem Speiseplan des Japankäfers», so Grabenweger. Sie seien sowohl auf Landwirtschaftsflächen unterwegs aber auch in Gärten oder an Waldrändern. «Sie sind fast überall unterwegs und können fast überall etwas zu fressen finden.»

1 / 8 Mit den Massnahmen soll der Japankäfer in Kloten getilgt werden. Kanton Zürich Insgesamt stehen über 300 Pflanzenarten auf dem Speiseplan des Käfers – unter anderem auch Weinreben. Kanton Zürich Trichterfallen mit Lockstoffen sollen ausgewachsene Japankäfer anlocken. Kanton Zürich

«In den sauren Apfel beissen»

Die Klotener Vizestadtpräsidentin Regula Käser-Stöckli appelliert an die Bevölkerung, die beschlossenen Massnahmen mitzutragen. «Wir haben nicht nur eine Verantwortung gegenüber unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, sogar gegenüber ganz Europa.» Schliesslich sei die in Kloten entdeckte Population die erste nördlich der Alpen. «Wenn sich der Käfer von Kloten aus ausbreitet, weil wir nicht reagiert haben, wäre das natürlich nicht gut.»

Deshalb seien die Massnahmen auch verhältnismässig, betont Käser-Stöckli: «Wenn man sich nicht an die Regeln hält, den Rasen trotzdem sprengt und sich der Käfer dann festsetzen kann, hat man nächstes Jahr unter Umständen gar keinen Rasen mehr.» Die Engerlinge würden nämlich sämtliche Rasenwurzeln abfressen. «Will man zukünftig also noch einen schönen Rasen haben, muss man jetzt in den sauren Apfel beissen und zwei Monate auf das Bewässern verzichten.» Eine «Rasensprengerpatrouille» wird es nicht geben, man appelliere an die Selbstverantwortung, so Käser-Stöckli. «Im äussersten Fall könnten Regelverstösse aber gebüsst werden.»

Diese Massnahmen gelten ab sofort für das Gebiet der Stadt Kloten Bewässerungsverbot für Rasen- und Grünflächen (z. B. mit Sprinklern) bis 30. September. Das sei wichtig, da die weiblichen Käfer ihre Eier in nassen Böden ablegen. «Der Verzicht auf die Bewässerung kann eine Massenvermehrung bremsen.» Pflanzen in Gartenbeeten und Töpfen dürfen weiterhin gegossen werden. Grüngut (abgeschnittene Pflanzenteile) darf bis zum 30. September nicht aus Kloten hinaustransportiert werden, da die Gefahr sehr gross ist, Käfer in nicht befallene Gebiete zu transportieren. Ausgenommen ist Grüngut, das kleingehäckselt und während des Transports insektensicher abgedeckt wird. Es darf kein Kompost aus Kloten hinaustransportiert werden. Ausgenommen ist Material aus professionellen Kompostieranlagen. So soll verhindert werden, dass bereits abgelegte Eier aus dem Befallsherd hinaus transportiert und in andere Gebiete verschleppt werden können. Pflanzen mit Wurzeln in Erde oder organischem Substrat (z. B. eingetopfte Blumen) dürfen nicht aus Kloten hinaustransportiert werden. Bodenmaterial bis zu einer Tiefe von 30 cm – etwa von Baustellen – darf nicht aus Kloten hinaustransportiert werden. Fahrzeuge und Geräte, die zur Bodenbearbeitung oder für Arbeiten mit Erde eingesetzt werden, dürfen Kloten nur verlassen, wenn sie so gereinigt worden sind, dass kein Risiko mehr besteht, damit Erde und Pflanzenrückstände zu verschleppen.

Rot markiert ist der Befallsherd in Kloten. Kanton Zürich