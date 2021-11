Japans Ex-Prinzessin Mako zieht mit Ehemann Kei Komuro in die USA

Ex-Prinzessin Mako verlor durch die Heirat mit dem bürgerlichen Kei ihren Adelstitel. Auch, dass sie jetzt mit ihm in die USA ausgewandert ist, sorgt in der japanischen Bevölkerung für Sorge und Unruhe.

Die ehemalige japanische Prinzessin Mako (30) und ihr Ehemann Kei Komuro (30) stiegen am Sonntag am Flughafen von Tokio in einen Linienflug nach New York.

Zuerst verlor sie ihren Adelstitel, nun verliess sie ihr Heimatland: Die ehemalige japanische Prinzessin Mako (30) weiss, was es heisst, alles für die grosse Liebe aufzugeben. Durch ihre Vermählung mit dem bürgerlichen Juristen Kei Komuro (30) Ende Oktober hat die Nichte von Kaiser Naruhito ihren Status als Royal verloren . Jetzt ist sie mit ihrer Jugendliebe in die USA gezogen, um dort ein neues Leben zu beginnen.

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stieg das Paar am Sonntag am Flughafen von Tokio in einen Linienflug nach New York. Dort wollen die beiden fortan als Bürgerliche leben. Gemäss dem «Time»-Magazin wird das Paar eine bescheidene Mietwohnung beziehen. Auch bei einem Besuch in der japanischen Heimat muss sich Mako künftig mit einer anderen Immobilie als dem Palast zufriedengeben: Der Anglistik-Absolventin und studierten Museologin ist es nicht mehr erlaubt, am königlichen Hof zu leben.