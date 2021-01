Er reagiert auf Äusserungen des Ministers für Verwaltungsreform Taro Kono, der Zweifel an der Durchführung der Sommerspiele andeutete.

Japans Regierung hat Berichte über eine mögliche Absage der Olympischen Spiele in Tokio dementiert. «Wir haben die Veranstaltungsorte und den Zeitplan festgelegt, und die beteiligten Personen arbeiten an Vorbereitungen einschliesslich der Infektionskontrolle», erklärte Regierungssprecher Katsunobu Kato am Sonntag laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo.