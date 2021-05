Zürcher SP-Nationalrätin : Jaqueline Badran will nicht in den Stadtrat und plant ein linkes Medium

Jetzt also doch nicht: Jacqueline Badran verzichtet auf eine Kandidatur für den Zürcher Stadtrat. Stattdessen will sie die Medienlandschaft aufmischen.

Badran an der 1.-Mai-Feier des Bezirks Horgen 2019.

SP-Nationalrätin Jacqueline Badran kündigte Anfang April an, dass sie sich eine Bewerbung für den Zürcher Stadtrat ernsthaft überlege. Bis zum 9. Mai hätte sie Zeit gehabt, ihre Entscheidung für die Wahl 2022 mitzuteilen. Einen Tag früher gibt nun Badran in einem Interview mit CH Media bekannt, dass sie auf eine Kandidatur verzichtet. Die Entscheidung habe sie «schweren Herzens» getroffen.

Badran sei bewusst geworden, dass es im Stadtrat lange dauern würde, «bis man konkret etwas bewirkt». «Als Nationalrätin in Bern kann ich nach neun Jahren Erfahrung schneller etwas erreichen», so die Politikerin. Zudem will sie ihr IT-Unternehmen nicht aufgeben.