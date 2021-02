In der Neufassung des gefloppten Comicfilms «Justice League» bekommt der ikonische Bösewicht einen Auftritt – ganz ohne die peinlichen Tattoos aus «Suicide Squad».

Darum gehts Regisseur Zack Snyder zeigt, wie Jared Letos Joker in seiner neuen Version des DC-Superhelden-Gipfeltreffens «Justice League» aussieht.

Jo, äh, das wars mit der Inhaltsangabe. Jetzt scroll schon runter und gib dir den scary neuen Look des Bösewichts.

Am 18. März erscheint der vierstündige Director’s Cut des gefloppten 2017er DC-Superheldenstreifens «Justice League» auf dem US-Streamingservice HBO Max. Regisseur Zack Snyder (54), der das Projekt damals wegen einer familiären Tragödie «Avengers»-Dirigent Joss Whedon (56) übergeben musste (wers genau wissen will, liest die Details hier nach), setzt damit seine ursprüngliche Vision des Ensemble-Films um Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot) und Superman (Henry Cavill) um.

Zu dieser gehört auch der Joker, den Snyder «schon immer in die ‹Justice League›-Welt bringen wollte», wie er gegenüber «Vanity Fair» sagt. Im zusammenhängenden DC Extended Universe (DCEU) wird der ikonische Bösewicht von Jared Leto (49) verkörpert – allerdings hatte dieser darin erst einen Auftritt, nämlich im noch härter gefloppten 2016er «Suicide Squad».

Der Joker ist wieder richtig abgefuckt

Letos Joker wurde wegen des Over-the-Top-Method-Actings kritisiert – und für seinen Tryhard-Edgyness-Look inklusive «Hahahahahaha»- und «Damaged»-Tattoos, weil die Figur ja ein kaputter Clown ist, danke, Captain Obvious:

Snyder hat nun enthüllt, wie Jared Letos Joker in «Zack Snyder’s Justice League» aussehen wird. Der vorherige, auf Shabby-Hochglanz polierte «So offensichtlich, dass es wehtut»-Look ist einem «Okay, okay, der ist wirklich scary und ich lasse nachts von nun an lieber das Licht an»-Gesamtbild gewichen:

Byebye, peinliche Tätowierungen plus Gelfrise und welcome back, abgefucktes Make-up samt ungepflegtem Haar. Unter dem Arztkittel (oh shit, warum hat er den?) trägt der Joker gemäss Snyder eine kugelsichere Weste voller dreckiger Polizeimarken – «das sind seine Jagdtrophäen».

Drüben bei «Vanity Fair» erfährst du mehr über die Rolle des Clown Prince of Crime in «Zack Snyder’s Justice League» – aber Achtung: Du spoilerst dir dabei einen Teil der im Director’s Cut neu hinzukommenden Handlungsstränge.