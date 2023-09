Jaroslaw Hunka: Ehrung von SS-Mann in Kanada entzürnt Juden

Im Rahmen des Besuchs von Wolodimir Selenski in Kanada würdigte das Unterhaus auch einen ukrainisch-kanadischen Veteranen für seinen Kampf gegen Russland. Dieser diente zuvor in der SS.

1 / 7 Am Freitag gab es für den 98-jährigen Jaroslaw Hunka Standing Ovations im kanadischen Parlament. imago Auch der ukrainische Präsident Selenski (Mitte), seine Frau Olena und der kanadische Premierminister Justin Trudeau jubelten dem Veteranen zu. imago Zuvor hatte Parlamentspräsident Antony Rota den Mann (hier oben rechts winkend) als «ukrainisch-kanadischen Helden» bezeichnet. Screenshot/CBC

Darum gehts Der kanadische Parlamentspräsident hat mit einer Ehrung für einen Eklat gesorgt.

Denn dass der «ukrainisch-kanadische Held» Jaroslaw Hunka bei der Waffen-SS war, verschwieg Antony Rota.

Der Einheit werden diverse Kriegsverbrechen vorgeworfen, in Galizien betrachten sie aber viele als Befreier.

Mit der Ehrung eines ukrainisch-kanadischen Veteranen, der im Zweiten Weltkrieg für die Nazis gegen die Russen gekämpft hat, hat Kanadas Parlamentspräsident Antony Rota während des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski im kanadischen Unterhaus einen Eklat ausgelöst.

Denn Rota begrüsste am Freitag mit Jaroslaw Hunka einen «ukrainischen und kanadischen Helden» im Parlament. Der heute 98-Jährige habe laut dem Parlamentspräsidenten im Zweiten Weltkrieg «für die Unabhängigkeit der Ukraine gegen die Russen» gekämpft. Dafür gab es tosenden Applaus, dem sich auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau und Wolodimir Selenski anschlossen.

Rota will von SS-Vergangenheit nichts gewusst haben

Dass Hunka im zweiten Weltkrieg gegen die rote Armee gekämpft hatte, stimmt – allerdings als Teil der berüchtigten Waffen-SS-Division Galizien. Der 1925 in der Ukraine geborene Jaroslaw Hunka schloss sich im Jahre 1943 freiwillig der Ersten Ukrainischen Division an, die auch als 14. Waffen-Grenadier-Division der SS bekannt ist. Dieser Umstand sei ihm im Vorfeld nicht bekannt gewesen, sagte Rota am Sonntag. Kurz nach der Ehrung von Hunka im kanadischen Parlament äusserten nämlich jüdische Organisationen Empörung darüber, dass die problematische Vergangenheit des Ukrainers nicht erwähnt wurde.

Die «galizische Nr. 1», wie die aus ukrainischen Freiwilligen und sogenannten «Volksdeutschen» zusammengesetzte Einheit im Volksmund oft bezeichnet wurde, war von Juni 1943 bis Mai 1945 auf dem Balkan, an der Ostfront, in Polen und in der Tschechoslowakei eingesetzt. Zu Spitzenzeiten umfasste sie über 22’000 Soldaten. Ihr Name rührt von der gleichnamigen Region, die einen südlichen Teil von Polen sowie einen westlichen Teil der Ukraine umfasst.

Anfangs 1944 erhielt die «Kampfgruppe Beyersdorff», ein rund 2000 Mann starker Teil der SS-Division Galizien, den Auftrag zur Bekämpfung von polnischen Partisanen. Dabei soll die Truppe über 1500 polnische Zivilisten gefoltert und ermordet haben. Am 8. Mai 1945 ergab sich die Division britischen Truppen und wurde danach in Rimini interniert, da die meisten der aus Galizien stammenden Soldaten als polnische Staatsbürger galten. Nach ihrer Entlassung wanderten viele nach Kanada oder in die Vereinigten Staaten aus – so auch Jaroslaw Hunka.

«Kriegsjahre waren die glücklichsten meines Lebens»

Von seiner Zeit in München und im damaligen Neuhammer, wo der Ukrainer ausgebildet wurde, gibt es Fotos in SS-Uniform. Danach kämpfte Hunka an der Ostfront gegen die Rote Armee und war als Teil der SS-Division Galizien etwa auch am Huta-Pieniacka-Massaker beteiligt, bei dem 1944 ein ganzes Dorf niedergebrannt wurde. Nach seinem Umzug nach Kanada blieb der Veteran in SS-Kreisen aktiv und schrieb im März 2011 auf seinem Blog etwa, dass die Jahre 1941 bis 1943 die «glücklichsten meines Lebens» gewesen seien.

Noch heute ist die Rolle der SS-Division Galizien kontrovers: Diverse von der Einheit begangene Massaker und Kriegsverbrechen sind belegt, in nationalistischen Gruppen der ukrainischen Diaspora wie auch im Land selber geniesst die «galizische Nr. 1» aber einen heroischen Ruf. Vor allem in der Region Galizien, die etwa die ukrainische Stadt Lwiw umfasst, wird die Einheit auch von vielen Bürgerlichen verehrt und als Befreier von der Unterdrückung durch die rote Armee angesehen.

Denkmäler in Kanada und Österreich

Auch in diversen österreichischen Städten, wo die Division an Kämpfen teilnahm, erinnern Denkmäler an die Waffen-SS Galizien, wobei meist verschwiegen wird, dass es sich dabei um eine Einheit der nationalsozialistischen Schutzstaffel handelt. In der kanadischen Stadt Toronto steht ebenfalls ein Denkmal, auf dem das Wappen der 14. Waffen-Grenadier-Division, ein weisser Löwe auf schwarzem Grund, über dem ukrainischen Dreizack zu sehen ist.