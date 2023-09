Jaroslaw Hunka: Nach Ehrung von Ex-SS-Mann – Trudeau bittet um Entschuldigung

Nach dem Eklat um die Ehrung eines ehemaligen SS-Mitglieds im kanadischen Parlament während des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski hat Kanadas Premierminister Justin Trudeau um Entschuldigung für den Vorfall gebeten. Er wolle sich im Namen aller am vergangenen Freitag Anwesenden für die Geschehnisse «vorbehaltlos entschuldigen», sagte Trudeau am Mittwoch (Ortszeit) im Parlament in Ottawa. Trudeau sagte, er entschuldige sich bei Selenski für die Lage, in die der Vorfall ihn und seine Delegation gebracht habe.