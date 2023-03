Wurde vermisste Jasmin M. (21) vom Ex (42) ermordet?

Jasmin M. wurde zuletzt am 18. Februar gesehen.

Nun ist sie verschwunden – und S. sitzt in Untersuchungshaft.

Jasmin M. (21) führte mit dem doppelt so alten Robert S. eine On-off-Beziehung, bevor sie sich von ihm trennte.

Seit sechs Wochen wird Jasmin M. (21) aus Eigeltingen (D) vermisst. Der «Südkurier» (Bezahlartikel) spekuliert nun, dass ihr Ex-Freund Robert S. (42) seine halb so alte Freundin umgebracht haben könnte und die Leiche verschwinden liess. Fakt ist: Die Staatsanwaltschaft vermutet hinter dem Verschwinden der jungen Frau ein Gewaltverbrechen und hat Robert S. in Untersuchungshaft genommen. «Wir gehen von einem Gewaltverbrechen aus, der Tatvorwurf ist Bestandteil der Ermittlungen», sagte ein Sprecher. Gemäss Recherchen der Zeitung hatte Jasmin ihren Freund verlassen, bevor sie am 19. Februar 2023 verschwand.