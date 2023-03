Jasmin Tawil erneut verhaftet – muss sie ihren Sohn zurücklassen?

Nun wurde die 40-Jährige nur wenige Tage nach ihrer Freilassung wieder festgenommen und in Abschiebehaft untergebracht.

Weil ihr mehrfacher Einbruch und Diebstahl vorgeworfen werden und sie auf die Familie ihres Freundes losgegangen sei, wurde Jasmin Tawil in Costa Rica verhaftet. Zwischenzeitlich war sie auch gegen ihren Willen in einer Psychiatrie.

Sie müsse sich in Therapie begeben und die Vormundschaft an ihren Vater abgeben, damit ihr Sohn Ocean (3) ebenfalls zurückkann.

Der ehemalige GZSZ-Star Jasmin Tawil wurde erneut festgenommen und sass für einige Stunden in Abschiebehaft.

Eigentlich schien sich im Leben von Jasmin Tawil alles zum Guten zu wenden. Erst Ende letzter Woche durfte sie die Psychiatrie in Costa Rica verlassen, in der sie rund zwei Wochen gesessen hatte, nachdem sie von der Polizei festgenommen worden war. Doch nun geht das Drama um den Ex-GZSZ-Star in eine neue Runde – sie wurde erneut verhaftet.