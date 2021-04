Zehn Jahre lang waren Sängerin Jasmin Wagner, besser bekannt als Blümchen, und der Schweizer Unternehmer Frank Sippel ein Paar. Am Valentinstag 2015 gaben sich die beiden auf dem Standesamt das Ja-Wort, nach fünf Jahren Ehe gehen die beiden jetzt wieder getrennte Wege. Nach anfänglichen Gerüchten im Sommer gab das Paar im Dezember 2020 offiziell seine Trennung bekannt . Mit «RTL» spricht die 40-Jährige jetzt über die Gründe für ihre Trennung.

Schuld daran sei allem voran der erste Lockdown im Corona-Jahr 2020: «Man sagt, dass 2020 alles ans Licht gebracht hat, was gesehen werden muss. Bei uns waren das Themen, die wir immer beiseite geschoben hatten», erklärt die Sängerin. Während des Lockdowns haben die beiden dann «endlich» Zeit gehabt, diese Anliegen näher zu durchleuchten.

Kinderwunsch brach der Ehe das Genick

Jasmin erläutert: «Am Anfang der Beziehung sieht man seine eigene Zukunft in den Augen des Partners.» Im ersten Lockdown habe sie aber realisiert, dass die Liebe zu Ende sei. «Ich sehe einfach keine Kinder in unserer Zukunft und darum auch keinen gemeinsamen Weg mehr», so Jasmin.