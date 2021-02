In diesem Haus in Staad ereignete sich der Fall.

Die Polizei entdeckte die Leiche von Jasmina (1) am 4. August 2015 im Keller eines Hauses in Staad SG.

Noch vor ihrem zweiten Geburtstag starb Jasmina. Sie wurde im August 2015 tot im Keller ihres Wohnhauses in Staad SG aufgefunden. Ihren Eltern wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, sie rund einen Monat zuvor an einem heissen Sommertag für über zwei Stunden alleine im Kinderzimmer im Dachgeschoss zurückgelassen zu haben. Dort sei das Kleinkind verstorben. Anschliessend soll die Mutter die Leiche von Jasmina nach einigen Tagen in einem Koffer verstaut und diesen im Keller versteckt haben.