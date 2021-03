Das hat der 31-Jährige am Sonntag via Instagram verraten.

«Whatcha Say?»-Sänger Jason Derulo (31) und seine Freundin, Model und Instagram-Star Jena Frumes (27), werden Eltern. Jason hat die freudigen News am Sonntag via Instagram mit seinen Fans geteilt. In einem malerischen Video beobachtet man das Paar, das erst seit Anfang der Corona-Pandemie zusammen ist, verliebt beim Turteln auf den Bahamas. Nicht zu übersehen sind dabei Jenas kleiner Baby-Bump, der in einer Sequenz zärtlich von Jason geküsst wird und das in den Sand geschriebene «Coming Soon» – «kommt demnächst» – am Ende der Montage.