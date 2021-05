Horrorsturz im Moto3-Qualifying - Schweizer Motorrad-Pilot Jason Dupasquier (19) stirbt im Spital

Der am Samstag in einem Qualifying verunfallte Töff-Rennfahrer Jason Dupasquier ist tot. Das bestätigt Moto GP auf Twitter.

1 / 1 Erlag am Sonntag seinen schweren Verletzungen: Jason Dupasquier. Twitter/@Moto GP

Darum gehts Der Schweizer Töff-Rennfahrer Jason Dupasquier ist gestorben.

Er stürzte am Samstag in einem Qualifying und wurde anschliessend von einem anderen Fahrer überrollt.

Die Rennen in Mugello (I) werden fortgesetzt.

Der Töff-Fahrer Jason Dupasquier ist tot. Das bestätigte die offizielle Renn-Organisation Moto GP auf Twitter. Dupasquier war am Samstagnachmittag in einem Qualifying schlimm gestürzt. Er wurde in der Nacht auf Sonntag noch operiert, erlag aber am Sonntag seinen schweren Verletzungen.

In einem weiteren Tweet meldet der Veranstalter, dass die Rennen in Italien fortgesetzt werden. Offenbar wurden die Fahrer im Vorfeld auch nicht über den Tod Dupasquiers informiert. So drückte der Drittplatzierte des Moto2-Rennens Marco Bezzecchi im Interview nach dem Rennen seine Hoffnung aus, Dupasquier möge bald wieder gesund werden. Es wird in Mugello am Sonntag auf die traditionelle Siegerfeier – die Champagnerdusche – verzichtet.

Dupasquier ging für das deutsch Motorsport-Team Prüstel GP an den Start. Er fuhr in der Moto3-Klasse, in denen mit Motorrädern mit 250cm³-Töffs gefahren wird. Insgesamt 20 Rennen in zwei Saisons bestritt Dupasquier auf dieser Stufe. Ein siebter Rang markierte dabei sein Bestergebnis. Sein Team trauert auf Instagram um den 19-jährig verstorbenen Fribourger.

Der Schweizer Töff-Rennfahrer Tom Lüthi entschied am Sonntag, aus Respekt und Solidarität mit Dupasquier nicht an den Start zu gehen. Bundespräsident Guy Parmelin drückte der Familie seine Anteilnahme aus. In die gleiche Richtung äusserte sich Sportministerin Viola Amherd. Der Schweizer Rennfahr-Kollege Dominique Aegerter zeigte sich bestürzt über die Nachricht.

Die Eltern von Jason Dupasquier sahen seinen Sturz und den Unfall live am TV. Sie reisten umgehend nach Italien an. Dupasquier wurde am Samstag im Brustbereich operiert, nachdem die Ärztinnen und Ärzte ein sogenanntes Polytrauma festgestellt hatten.

Verheerender Unfall: Jason Dupasquier (hinter dem blauen Töff am Boden liegend) stürzte am Samstag und wurde von einem nachfolgenden Fahrer voll getroffen. Screenshot Moto GP