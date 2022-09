Jason Momoa rasiert sich die Haare ab

Ob auf dem roten Teppich oder auf der Leinwand in seinen Rollen als Khal Drogo oder Aquaman: Denkt man an Jason Momoa, kommt einem zwangsläufig die dazugehörige lange Wallemähne in den Sinn, die naturgegeben mit den Beachwaves unserer Träume ausgestattet ist. Doch von genau der hat sich der Schauspieler gestern verabschiedet – dem Ozean zuliebe.

Haare lassen für Aufmerksamkeit

Gegen Plastik in Hawaii

«Ich tue das, um gegen Einwegplastik anzukämpfen», sagt er am Montag, 5. September, in die Handykamera, während eine Frau hinter ihm Stück für Stück seine langen Zöpfe abrasiert. «Ich bin müde davon, Plastikflaschen zu benutzen.» Und Jason ist noch nicht fertig: «Auch Plastikgabeln – all dieses Zeug. Es landet auf unserer Erde und in unserem Ozean. Tut, was ihr könnt, um es zu vermeiden.» Leider reicht der Inhalt dann aber nicht ganz aus, um auch das Endergebnis des geschorenen Kopfs zu zeigen. Das Internet wartet gespannt.