Streamingstarts Januar 2023: Jason Segel bricht in «Shrinking» alle Psychotherapie-Regeln

In der Comedyserie «Extraordinary» haben alle Menschen eine Superkraft – ausser Jen.

Jason Segel spielt in «Shrinking» einen Psychotherapeuten mit ungewöhnlichen Methoden.

«Shrinking»

Jimmy leiert immer wieder die gleichen Phrasen ab, gähnt in den Sitzungen vor seinen Patientinnen und Patienten und driftet gedanklich ab.

Ungewöhnliche Therapiemethode

Also wirft er alle therapeutischen Regeln über Bord und beschliesst: Ab jetzt spricht er seine ungefilterte Meinung aus und ist gnadenlos ehrlich mit seinen Patientinnen und Patienten – was seinem Chef Paul (Harrison Ford) so gar nicht gefällt.