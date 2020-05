Aktualisiert 06.05.2020 10:36

Neu zum Streamen

Jason Segel geht mit Fremden auf eine skurrile Schnitzeljagd

Der Schauspieler will alltäglichen Routinen entfliehen, Neues von «La La Land»-Regisseur Damien Chazelle – das und Weiteres gibts neu zum Streamen.

von Alisa Fäh

Darum gehts Wir stellen dir jede Woche die besten Neustarts auf Streamingdiensten vor.

Jason Segel präsentiert bei Amazon Prime eine bizarre Comedy-Serie.

Auf Netflix geht eine Serie von «La La Land»-Regisseur Damien Chazelle an den Start, und Promis packen über ihre Drogentrips aus.

Bei Sky Show gibts neu ein «Sons of Anarchy»-Spin-off.

«Dispatches from Elsewhere»

Informatiker Peter (Jason Segel) ist gelangweilt vom Leben – bis er durch ein Flugblatt aufs Jejune Institute stösst: Die Institution verspricht einen Ausweg aus seinem Alltagstrott, und Peter will sich ihr anschliessen.

Die Elsewhere Society warnt ihn allerdings vor den bösen Absichten des Instituts und vernetzt ihn mit der Transfrau Simone (Eve Lindley), der Hausfrau Janice (Sally Field) und dem Verschwörungstheoretiker Fredwynn (Andre Benjamin).

Schräge Schnitzeljagd

Quer durch Philadelphia werden ihnen Aufgaben gestellt: Sie sollen beispielsweise neben einer Telefonkabine tanzen, bis Bigfoot erscheint.

Die Gruppe hält das Spiel für einen Prank oder Marketing-Gag, doch dann tut sich eine bizarre Parallelwelt voller Magie auf, durch die sie vom Erzähler Octavio Coleman (Richard E. Grant) geleitet werden.

Die Serie im echten Leben

«Dispatches from Elsewhere» wurde unter anderem von Hauptdarsteller Jason Segel geschrieben, der auch Regie geführt hat. Die Serie verbindet wahnwitzige Fantasie, Realität und bizarre Comedy – um sie ins echte Leben zu holen, hat Segel Flyer an Strassenlaternen in Philadelphia geklebt.

So konnten Passanten interaktiv Teil der Serie werden: «Das ist eine Metapher. Was passiert, wenn du heute abbiegst und eine andere Strasse nimmst?» Darum gehe es in der Show und darum drehe sich das Leben, so Segel zu EW.com.

«Dispatches from Elsewhere» gibts ab dem 8. Mai auf Amazon Prime.

«The Eddy»

Die neue Musical-Drama-Serie von «La La Land»-Regisseur Damien Chazelle spielt in einem Pariser Nachtclub: Jazz-Pianist Elliot (André Holland) war in New York ein gefeierter Musiker, nun kämpft er in Frankreich als Miteigentümer des Clubs The Eddy ums Überleben.

Er will der Hausband zum Durchbruch verhelfen, Elliots Geschäftspartner Farid (Tahar Rahim) ist allerdings in illegale Geschäfte verwickelt und führt ein Gangster-Doppelleben. Als Elliots Tochter Julie (Amandla Stenberg) in Paris auftaucht und bei ihrem Vater leben will, gerät Elliots Leben endgültig aus den Fugen.

Authentischer Jazz



Kreiert wurde «The Eddy» von Damien Chazelle als ausführendem Produzenten, das Drehbuch hat Jack Thorne («Skins») geliefert. Die Songs stammen von den Grammy-Gewinnern Glen Ballard und Randy Kerber, die auch die Hausband zusammenstellten – sie besteht aus echten Jazz-Musikern aus Paris.

«The Eddy» gibts ab dem 8. Mai auf Netflix.

«Have A Good Trip»

Hier erzählen A$AP Rocky, Sting und weitere Promis von ihren Drogentrips: Die Halluzinationen der Celebs werden mit bunten Animationen nachgestellt, und zusammen mit wissenschaftlichen Inputs entsteht ein Dokumentarfilm über psychedelische Substanzen.

Laut Netflix beschäftigt sich die Doku mit den grossen Fragen des Lebens: «Können psychedelische Substanzen bei der Behandlung von Depressionen und Süchten eine wichtige Rolle spielen? Helfen sie uns dabei, mit unserer Sterblichkeit klarzukommen? Können Bäume sprechen?»

«Have A Good Trip» gibts ab dem 11. Mai auf Netflix.

«Mayans MC»

Im «Sons of Anarchy»-Spin-off regiert die titelgebende Bikergang Mayans MC die Strassen von Santo Padre durch den Drogenhandel und ihre Bandenkriege. Der ehemalige Cop Ezekiel Reyes (JD Pardo) landet unschuldig im Gefängnis – frisch entlassen, will er sich an der Grenze zwischen Mexiko und Kalifornien ein neues Leben aufbauen.

Dazu will er sich der Bikergang anschliessen. Als Sohn einer wohlhabenden Familie muss er die Biker aber erst davon überzeugen, dass er einen Platz im Clan verdient.

«Mayans MC» gibts ab dem 8. Mai auf Sky Show.