Jay-Z (51) ist nicht nur erster Rap-Milliardär der Geschichte – er ist auch erfolgreicher Geschäftsmann im Champagner-Geschäft. Bei der Marke Armand de Brignac, die unter dem Kultnamen «Ace of Spades» erfolgreich ist, stieg er 2006 ein, 2014 übernahm er sie komplett. Jetzt hat er 50 Prozent seiner Anteile verkauft: an den Luxus-Konzern LVMH, der bereits Edel-Marken wie Moët & Chandon und Dom Pérignon im Portfolio führt.

Champagner-Promo in Musikvideos

Jay-Zs Champagner-Geschäft florierte: 2019 soll er eine halbe Million Flaschen des edlen Getränks – eine gibts für rund 270 Franken – verkauft haben. In seinem Musikvideo «Show Me What You Got» hatte er die Marke erstmals öffentlich platziert, er verkaufte den Champagner zudem auch in seinen eigenen Clubs. Support gabs ebenso aus der eigenen Familie: Ehefrau Beyoncé (39) promotete die Marke in einem ihrer Musik-Alben.