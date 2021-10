Basel - Jazzclub weigert sich, Zertifikatspflicht umzusetzen – geschlossen

Mit einer Beschränkung auf maximal 30 Personen im Gewölbekeller, Masken- und Abstandspflicht glaubten die Betreiber, das Zertifikat umgehen zu können. Diese Argumentation liess das Basler Gesundheitsdepartement aber nicht gelten und verfügte per 17. September die Schliessung des Lokals.

In Basel wurde auf Anordnung des Gesundheitsdepartements ein Veranstaltungslokal geschlossen, das sich weigerte, die Zertifikatspflicht umzusetzen.

Es handelt sich dabei um den stadtbekannten Jazzclub Bird’s Eye. Dieser geriet schon im September in die Schlagzeilen, weil er punkto Zertifikatspflicht einen Sonderweg einschlug. Mit einer Beschränkung auf maximal 30 Personen im Gewölbekeller, Masken- und Abstandspflicht glaubten die Betreiber, das Zertifikat umgehen zu können. «Wir wollen Konzertbesucher und Künstler nicht zum Zertifikat zwingen und fühlen uns auch nicht verpflichtet, dies zu kontrollieren», erklärte der künstlerische Leiter Stephan Kurmann damals der «Basler Zeitung» .

Der Jazzclub berief sich dabei auf Artikel 14a des der Covid-19-Verordnung, wonach Vereinsveranstaltungen mit maximal 30 Personen, die dem Organisator bekannt sind, auch ohne Zertifikat möglich seien. Der Jazzclub, der auch mit öffentlichen Geldern gefördert wird, betont, dass man sich bis jetzt an sämtliche Regeln und Vorgaben von Bund und Kanton gehalten habe. «Mit der Zertifikatspflicht wurde für uns indes eine Grenze überschritten», so das Bird’s Eye. Man wolle diese Trennung der Gesellschaft nicht unterstützen. Diese Argumentation liess das Basler Gesundheitsdepartement aber nicht gelten und verfügte per 17. September die Schliessung des Lokals.