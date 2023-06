Glarus: «Je älter das Kind, desto stärker wird dem Willen des Kindes gefolgt» 

In Glarus kam am Freitag eine Dreijährige ums Leben.

Die beiden Kinder (1,5 und 3 Jahre alt) des Ehepaares waren am Tatort, sind aber gemäss der Staatsanwaltschaft wohlauf. Sie wurden in der Zwischenzeit fremdplatziert.

Was passiert mit Kindern, deren Eltern eines Gewaltverbrechens verdächtigt werden?

Welche Optionen gibt es?

Laut Lätsch werden in der Regel die Wünsche der betroffenen Minderjährigen berücksichtigt: «Die KESB hört Kinder in der Regel ab sechs Jahren an. Die KESB könne jedoch nicht immer dem Willen des Kindes folgen, denn diesen gelte es gegenüber dem Kindeswohl abzuwägen.» Tendenziell gilt: «Je älter das Kind, desto stärker wird dem Willen des Kindes gefolgt.»

Platzierung in einer stationären Unterbringung, einem Kriseninterventionszentrum oder Heim: Gemäss Lätsch sind das kurzfristige Lösungen, bis entschieden wird, wo die Kinder langfristig leben können. «Kinder, die plötzlich aus ihrem gewohnten Umfeld geholt werden müssen, verbringen die erste Zeit ohne ihre Eltern oftmals in einer solchen Institution.»

Welche Rechte haben Grosseltern und andere Verwandte?

Wie die Grosseltern am Montag gegenüber 20 Minuten sagten, wissen sie nicht, wo ihre Enkelsöhne sind und wie es mit ihnen weitergeht. «Die Behörden meinten nur, dass sie an einem neutralen Ort seien. Wir möchten, dass sie zu uns kommen. Wir sind ihre Familie und sie brauchen unsere Liebe in einem so schweren Moment», so die Grossmutter. Gemäss Luca Maranta, Anwalt für Kindesschutz, haben Grosseltern und andere Verwandte grundsätzlich kein Anrecht darauf, dass das Kind vorübergehend oder auch langfristig bei ihnen lebt. «Die KESB entscheidet basierend auf dem Kindeswohl, welche Unterbringung geeignet ist.» Auch ein Besuchsrecht bestehe nicht automatisch: «Verwandte können aber bei der KESB beantragen, das Kind sehen zu dürfen.» Ob das Besuchsrecht gewährt wird, hänge davon ab, ob es dem Wohl des Kindes dient und ausserordentliche Umstände vorliegen. «Dafür ist vor allem vorausgesetzt, dass die Verwandten einen wesentlichen Platz im Leben des Kindes einnehmen, beispielsweise das Kind in der Vergangenheit umfangreich betreut haben.» Das Besuchsrecht sei dabei nicht auf eine leibliche Verwandtschaft beschränkt.