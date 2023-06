Alte Väter: «Je älter , desto höher ist das gesundheitliche Risiko»

Das Alter, in dem Menschen in der Schweiz Kinder bekommen , verschiebt sich immer weiter nach hinten. War das Durchschnittsalter für Mütter vor zwanzig Jahren noch 30,2 Jahre, lag es 2021 bei 32,3 Jahren gemäss Daten des Bundesamts für Statistik.

Für Väter gibt es vor 2007 keine Zahlen – damals waren Väter durchschnittlich 34 Jahre alt bei der Geburt des Kindes. 2021 hat sich die Familienplanung verspätet, das durchschnittliche Alter der Väter betrug 35,2 Jahre. Und dann gibt es die Extremfälle – Männer, die mit 70 oder gar 80 Jahren nochmals Vater werden. 2021 wurden in der Schweiz 15 Männer über 70 Väter, 190 waren bei der Geburt des Kindes zwischen 60 und 69 Jahre alt.

Gesundheitsrisiken für Kinder steigen mit dem Alter des Vaters

Herr Sartorius, erhöht das Alter des Vaters für den Nachwuchs das Risiko von Fehlbildungen, Krankheiten oder Entwicklungsstörungen?

Welche Gesundheitsrisiken gibt es denn für die Kinder älterer Väter?

Müssen Schwangerschaften mit einem alten Vater genauer kontrolliert werden?

Gibt es sonstige Bedenken, wenn über 70-Jährige noch Kinder zeugen?

Bei ü70-Vätern ist die Lebenserwartung in aller Regel nicht so, dass sie mit viel Elan bis zur Volljährigkeit der Kinder Verantwortung übernehmen können. Auf der anderen Seite ist es so, dass ältere Eltern mehr Lebenserfahrung und insbesondere auch häufig eine grössere wirtschaftliche Sicherheit haben – das kann ein Vorteil sein.