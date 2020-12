Freezy fragt sich, warum er einfach nie an einem neuen Weihnachtssong hängen bleibt: «Wann ist zum letzten Mal ein guter erschienen?», fragt der «Supreme Show»-Host in die Runde.

Bald ist Weihnachten – logisch beschäftigt das auch unser Radio-Team. In der aktuellen Folge «Drei x Drei» besprechen Moe, Andrea und Freezy unter anderem, was bei ihnen klassischerweise am Weihnachtsabend passiert: Drinks, Drinks, Drinks – und manchmal kleine Tragödien.

Die komplette Episode kannst du im Artikel oder in der Radio-Section deiner 20-Minuten-App hören (ganz unten in der Leiste).

In der neuen Folge kommen folgende Themen auf den Tisch: ausschweifender Alkoholkonsum am Weihnachtsfest, gute bis grässliche Weihnachtssongs und das Phänomen ASMR.

«Jede Familie kennt die Problematik», steigt Andrea in die Diskussion ein. «Also, was wir an Weihnachten an Wein killen … Wir sind jeweils so bei 12 Flaschen Rotwein», erklärt die «Morning Show»-Moderatorin von 20 Minuten Radio. «Wie viele Personen seid ihr?», fragt Moe: «12?» «Eher weniger», meint Andrea. «Naja, das macht man an Weihnachten locker», findet Moe.