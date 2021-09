Junge Erkrankte zögern zu lange - «Je früher die Patienten kommen, desto grösser die Überlebenschancen»

Erst im letzten Moment holen sich einige Corona-Patientinnen und -Patienten ärztliche Hilfe. Diverse Male hätten Spitäler gemeldet, dass die Corona-Patientinnen und -Patienten nicht mehr über ein normales Spitalbett, sondern aufgrund des bereits sehr schlechten Gesundheitszustands direkt auf die Intensivstation eingewiesen würden, sagte Patrick Mathys, Krisenmanager des Bundesamts für Gesundheit (BAG), an einer Medienkonferenz am Dienstag. Der Bund informierte darüber, dass Infektionszahlen und Hospitalisierungen zurückgehen, die Lage in den Spitälern aber angespannt bleibe.