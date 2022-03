Psychologie des Krieges – «Je hoffnungsloser die Lage ist, desto eher werden Russen desertieren»

1 / 6 «Die Kampfmoral hat in einem Krieg seit jeher eine entscheidende Bedeutung für den Sieg», sagt Hubert Annen, Dozent für Militärpsychologie und -pädagogik. Reuters «Eine wesentliche Voraussetzung für eine gute Moral ist das gemeinsame Ziel. Man kämpft Seite an Seite mit und für gleichgesinnte Kameraden», so Annen. 20min/Simona Ritter «Selenski vermag mit den richtigen Worten und Bildern, Mut und Zuversicht zu schüren, während auf der anderen Seite Putin vorwiegend durch Einschüchterung und Angst führt», sagt der Experte. imago/Russian Look

Darum gehts Putins Armee trifft in der Ukraine auf mehr Widerstand als anfänglich angenommen.

Die Kampfmoral der Ukrainerinnen und Ukrainer sei immens, sagt Hubert Annen, Dozent für Militärpsychologie und -pädagogik der ETH Zürich. «Die Ukraine hat auf diversen Ebenen einen psychologischen Vorteil.»

Mit einer Armee, die fünfmal so viele Soldaten zählt wie jene der Ukraine und mit einem zehnfach höheren militärischen Budget ausgestattet ist, startete Russland am 24. Februar den Angriffskrieg auf das Nachbarland. Dennoch scheint Putins Vorhaben auf mehr Widerstand zu stossen, als angenommen.

Hubert Annen, Dozent für Militärpsychologie und -pädagogik an der Militärakademie (Milak) der ETH Zürich, sieht darin die Auswirkung des Kampfwillens, der auf Ukrainischer Seite deutlich stärker zu sein scheint als auf Russischer.

Herr Annen, welchen Einfluss hat die Moral auf den Kriegsverlauf?



Der Kampfmoral wird seit jeher eine entscheidende Bedeutung für den Sieg in einem Krieg beigemessen. Das sieht man auch im Sport, wo es unterklassigen Teams immer wieder gelingt – nicht zuletzt dank der richtigen Einstellung, Team- und Kampfgeist –, einen scheinbar übermächtigen Gegner zu besiegen.



Was sind die Voraussetzungen, um die Moral in der Truppe zu fördern?

Eine wesentliche Voraussetzung für eine gute Moral ist ein gemeinsames Ziel, «die gute Sache». Bei der Ukraine ist dies gegeben: Die Streitkräfte verteidigen ihr Vaterland, was historisch gesehen in anderen Kriegen einen grossen Motivationsfaktor darstellte. Dadurch ist ihnen auch die Legitimität und Unterstützung aus der eigenen Bevölkerung garantiert.



Wie steht es um die Moral der ukrainischen Streitkräfte?



Wenn man sieht, wie Seite an Seite mit anderen Gleichgesinnten gekämpft wird, die ebenfalls bereit sind, allenfalls sogar ihr Leben für die gemeinsamen Werte zu opfern, schafft dies ein fundamentales Vertrauen.



Ob dieses «Feuer» entfacht wird und langfristig erhalten bleibt, hängt aber nicht zuletzt auch von den Führungspersonen ab. Wolodimir Selenski hat beinahe lehrbuchmässig gezeigt, wie er mit den richtigen Worten und Bildern den Mut und die Zuversicht der Bevölkerung zu beeinflussen vermochte.

Und wie steht es um jene der russischen Armee?



Angesichts der zur Verfügung stehenden Informationen scheint es um die Moral der russischen Streitkräfte nicht allzu gut zu stehen. Zudem ist schon länger bekannt, dass zwischen Offizieren und Soldaten ein grosses Gefälle besteht. Die Soldaten dürften also primär aus Angst vor Sanktionen gehorchen.



Langfristig spielt der Sinn hinter einem Einsatz eine grosse Rolle. Diesbezüglich scheinen die ukrainischen Truppen einen psychologischen Vorteil zu haben. Trotzdem ist aber immer noch denkbar, dass die Masse und Kampfkraft der russischen Armee solche Defizite wettmachen.

Haben die unterschiedlichen Führungsstile in der ukrainischen und russischen Armee also einen direkten Einfluss auf den Kampfgeist?

Generell ist es so, dass ein positiver Führungsstil auf jeden Fall nachhaltiger ist. Durch Einschüchterung und Angst kann man aber kurz- und mittelfristig Energien freisetzen. Auch wenn hier die Ukrainer theoretisch Vorteile haben, kann es sein, dass die Russen ihre Ziele schon erreicht haben, bevor die negativen Konsequenzen ihres Führungsstils durchschlagen – also bevor der Kampfeswille versagt.



Das russische Militär greift nicht nur militärische Infrastruktur an, sondern auch die zivile Bevölkerung. Was macht das mit den russischen Soldaten?



Der Krieg ist ja bereits nach wenigen Tagen «schmutziger» geworden. Was dies mit den russischen Soldaten macht, ist schwierig abzuschätzen. Ein Berufssoldat, der aus Überzeugung Angehöriger der russischen Armee ist, weiss, dass dies eine Kriegsrealität ist. Folglich wird dies seine Moral kaum beeinflussen.



Bei Soldaten, die sich als Dienstpflichtige – allenfalls sogar ursprünglich mit falschen Informationen ins Kriegsgebiet entsandt – plötzlich mit dem Leid der Zivilbevölkerung konfrontiert sehen, dürfte es anders aussehen. Es kann aber durchaus sein, dass die Angst vor Sanktionen aus den eigenen Reihen immer noch stark genug ist, dass auch diese Soldaten weiterkämpfen.

Welchen Einfluss kann es auf russische Militärangehörige haben, zu wissen, dass im eigenen Land gegen die Taten demonstriert wird?



Dass dies eine grosse Rolle spielt, hat man im Vietnamkrieg gesehen. Für die Soldaten war es sehr belastend, zu sehen, dass die eigene Bevölkerung nicht hinter ihnen stand. Nicht zuletzt aus diesem Grund geht man in Russland derzeit hart gegen jene Menschen vor, die gegen den Krieg demonstrieren.



Welche Rolle spielen dabei soziale Medien?



Es ist wohl kein Zufall, dass man auf russischer Seite alles daran setzt, die Wirkung von Social Media einzuschränken. Sollten die russischen Soldaten auf diesem Weg erfahren, dass sie in die Irre geführt wurden, dass man ihnen falsche Angaben zu ihrem Einsatz gemacht hat, würde sich dies höchstwahrscheinlich negativ auf ihre Kampfmotivation auswirken. Auf der anderen Seite erfährt die ukrainische Bevölkerung via Social Media die Solidarität eines Grossteils der Weltbevölkerung, woraus sie wiederum Mut schöpfen kann.



Wie sehen Sie die weitere Entwicklung der Moral auf beiden Seiten?



Das hängt stark davon ab, welche Erfolge erzielt werden können und wie stark sich die damit verbundenen Bilder einprägen. Gelingt es beispielsweise den Russen, symbolisch wichtige Ziele zu zerstören, kann dadurch die Moral auf der ukrainischen Seite geschwächt werden. Es ist folglich wichtig, dass die Ukrainer auch auf ihrer Seite Erfolge vorweisen können. Die starke Haltung ihres Präsidenten, mutige Aktionen von Bürgerinnen und Bürgern sowie Bilder von zerstörten russischen Panzern können dabei die Zuversicht aufrechterhalten.

Und auf russischer Seite?

Das hängt stark davon ab, welchen Verlauf der Krieg nimmt. Wenn es so harzig weitergeht und die ukrainische Armee wiederholt Nadelstiche setzen kann, wird die Moral auf russischer Seite weiter nachlassen. Je hoffnungsloser die Lage aus Sicht der Soldaten ist, desto eher dürften sie auch die Gelegenheiten, in denen sie ausserhalb der Kontrolle ihrer Vorgesetzten sind, nutzen, um zu desertieren.