Je klüger, desto weniger Freunde?

Darum gehts Eine Umfrage zeigt, wie die Schweiz bei Ausländern ankommt.

Distanziertheit ist ein viel kritisierter Punkt. Freunde zu finden, sei in der Schweiz schwierig, heisst es. Vor allem gut Gebildete sagen das.

Soziologieprofessorin Katja Rost und Forschungsleiter Lukas Rühli von Avenir Suisse erklären, warum.

Schweizer halten eher Distanz – zwei von drei Ausländern sagen dies in einer Umfrage, die 20 Minuten und Tamedia durchgeführt hat (siehe Box). 68 Prozent halten Schweizer für distanziert. 60 Prozent sagen, es sei schwierig, hier Freunde zu finden. Insbesondere gut Gebildete stellen dies fest. 72 Prozent der Personen mit Uni-Abschluss können hierzulande nur schwer Freundschaften knüpfen. Bei jenen mit obligatorischem Abschluss finden es 52 Prozent schwierig, Freunde zu finden. Gleichzeitig ist der Ausländeranteil an Hochschulen, verglichen mit anderen Bildungsstufen, relativ hoch.

Lehnen die Schweizer kluge Ausländer ab? Nein, sagt Soziologieprofessorin Katja Rost, die selber in Deutschland aufgewachsen ist. «Der Grund dafür ist, dass Leute in niedrigen Bildungsschichten oft Jobs haben, in denen sie mit der Bevölkerung in Kontakt treten, etwa in der Gastronomie oder als Handwerker.» Mit diesen Kontakten lernten sie erstens schnell Schweizerdeutsch und bekämen zudem laufend Feedback, was soziale Codes angeht, die sie sich dann selber aneignen. Währenddessen blieben gut Gebildete oft in ihrer Expat-Bubble. Auch dies sei ein Selbstläufer. «Weil sie keine Kontakte zu Schweizern knüpfen können, bleiben sie unter sich und lernen so auch die Sprache, Kultur und sozialen Normen nicht.»

Die Umfrage

Zur Distanziertheit sagt Katja Rost: «Wenn Leute aus Deutschland in die Deutschschweiz kommen oder von Frankreich in die französische Schweiz, gehen sie davon aus, dass es hier ist wie bei ihnen zu Hause. Die Kultur ist ähnlich, aber eben doch anders. Man weiss aus der Forschung, dass es dann Konflikte gibt, wenn sich die Kulturen zu nahe oder zu fern sind.» Bei Deutschen sei das sehr augenfällig. «Sie fühlen sich eigentlich sehr wohl in der Schweiz und ecken dann doch an. Warum? Weil Deutsche und Schweizer eben auch verschieden sind.»

«Schweizer sind ausgebucht»

Für Lukas Rühli, Ökonom und Forschungsleiter bei Avenir Suisse, kommt ein weiterer Faktor hinzu: «Gegenüber Deutschen haben einige Schweizer einen latenten Minderwertigkeitskomplex, der die Kontakte zusätzlich erschweren kann.» Zwar hätten wir dieselbe Sprache, redeten aber schlechter, langsamer und weniger elegant. «Das macht die Kennenlern-Hürde auch gegenüber Deutschen grösser.»

Dass es schwierig ist, mit Schweizern in Kontakt zu treten, hält Rühli für unbestritten. Nicht nur Ausländer hätten Mühe, in der Schweiz Freunde zu finden, sagt Rühli. Das gehe auch den Schweizerinnen und Schweizern selber so. Insbesondere in der Stadt. «In der Stadt ist die Mehrheit der Leute zu verplant, ihr Leben ist komplett durchgetaktet. Die Schweizer sind schlicht ausgebucht.» Spontan ein Bier trinken gehen, sei kaum möglich, weil bei vielen die Agenda auf Wochen oder Monate besetzt sei. «Jeder Ausländer aus wärmeren Regionen kann da nur lachen.»

Dass dieses Phänomen offenbar gut Gebildete stärker treffe, führt er darauf zurück, dass diese beruflich und auch nebenberuflich stärker engagiert seien. «Sie sind deshalb noch mehr verplant.»

Nicht nur distanziert – auch weitere Eigenschaften schreiben Ausländer laut der Umfrage den Schweizern zu, etwa knausrig, materialistisch, pedantisch, humorlos und schlecht gekleidet. Das Verdikt betreffend Humorlosigkeit überrasche ihn nicht, sagt Rühli. «Wenn man sich auf öffentlich-rechtlichen Sendern in der Schweiz umschaut, dann scheint der kleinste gemeinsame Humor-Nenner auf provinziell geprägtem und harmlosen Schenkelklopfer-Niveau zu sein.»

Nachvollziehbar sei auch der Vorwurf, Schweizer seien pedantisch. «Von einem Comedian ist mir der Satz in Erinnerung: In der Schweiz funktioniert alles, aber nichts geht. In anderen Ländern funktioniert nichts, aber alles geht.» Das gute Funktionieren sei auch eine Folge von Zuverlässigkeit, Exaktheit und davon, dass man Fehler nicht auf die leichte Schulter nimmt – «Eigenschaften, die zuweilen als Pedanterie wahrgenommen werden.»

Und was hat es mit dem Vorwurf auf sich, die Schweizer seien knausrig? «Man schaut in der Schweiz eher, ob die eigene Rechnung ausgeglichen ist, ob der andere auch jedes zweite Mal zahlt oder womöglich profitieren will», sagt Rühli.