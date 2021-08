Scharia in Afghanistan - «Je nach Verbrechen können wir mit Fingerkuppen oder Fingern beginnen»

Die Taliban haben am Wochenende Kabul eingenommen.

Die Taliban waren bereits 1996 bis 2001 an der Macht und verfolgten ein striktes Scharia-Regime mit Bestrafungen von Erhängen bis Steinigen, einer Burkapflicht und Musik-Verbot.

Was dies für die Bevölkerung bedeutet, ist bislang unklar – Experten und Expertinnen vermuten, dass die Scharia wieder eingeführt wird.

Die ersten Männer wurden bereits geteert: Nach der Machtübernahme in Afghanistan kursieren Videos im Netz, welche aktuelle Scharia-Bestrafungen der radikalislamischen Taliban zeigen. Auf den Bildern sind zwei mutmassliche Diebe zu sehen, die durch die Strassen der eroberten Stadt Herat getrieben werden – um ihren Hals hängt ein Strick, ihre Gesichter sind geschwärzt.

Für Nahost-Experte Erich Gysling ist klar, dass die Taliban nach der Machtübernahme die Scharia wieder landesweit einführen werden – und aktuelle Augenzeugenberichte geben ihm Recht: Taxifahrer sollen in den eroberten Städten und Dörfern n ur komplett verschleierte Frauen transportieren dürfen, schreibt BBC . Eine junge Frau sei ermordet worden, weil sie die «falschen Kleider» getragen habe. Und lokale Radiosender dürften nur noch religiöse Gesänge spielen.

«Sie suchen nach Mädchen im Alter meiner Töchter»

In einem Interview mit Bild.de erklärte ein Taliban-Richter im Juli, wie die Bestrafung nach d e r Scharia e rfolgt: Je nach Schwere der Schuld , beispielsweise bei einem Diebstahl, erfolgt die Abtrennung von Gliedmassen: «Je nach Verbrechen können wir mit Fingerkuppen oder Fingern beginnen. Für schlimmere Taten durchtrennen wir das Handgelenk, den Ellbogen oder den Oberarm. Für die schlimmsten Verbrechen kommt nur Tod durch Steinigung oder Hängen infrage.» Benutzt werde dafür eine Art Beil, das sonst für Tierschlachtungen verwendet wird. Werden Schwule beim Sex erwischt, gebe es zwei Strafen: «Entweder Steinigung oder er muss hinter einer Mauer stehen, die auf ihn fällt.»

Die Situation beunruhigt auch Ex-BBC-Journalist Ismael Shahamat, der laut blick.ch vor drei Jahren aus seiner Heimat Afghanistan in die Schweiz flüchtete. Seitdem kämpft er dafür, seine Frau und fünf Kinder nachzuziehen – ohne Erfolg. Nun sorgt er sich insbesondere um seine Töchter, von denen drei über zwölf Jahre alt seien: «Es gibt so viele Berichte, dass die Taliban in allen Provinzen nach Mädchen im Alter meiner Töchter gesucht haben», sagt Shahamat zu blick.ch. Gleichzeitig sei es derzeit «unmöglich» aus Kabul herauszukommen: «Im Moment sind alle Grenzen unter der Kontrolle der Taliban», sagt Shahamat.