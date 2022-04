Studie: Je öfter das Kind fremdbetreut wird, desto höher ist das Risiko für ADHS 

Welchen Einfluss hat die Fremdbetreuung der Kinder auf deren Verhalten? Dieser Frage wollte man in einer Langzeitstudie der Universität Zürich auf den Grund gehen, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Dafür wurde das soziale Verhalten von 1300 Stadtzürcher Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 7 und 20 Jahren untersucht, indem unter anderem Eltern, Lehrpersonen und Kinder mehrmals über einen Zeitraum von mehreren Jahren befragt wurden. Eine der Fragen war, von wem die Kinder zwischen 1997 und 2002 betreut wurden.

Das Ergebnis: Je mehr Zeit die Kinder in einer Kindertagesstätte (Kita) verbracht hatten, desto eher zeigten sich aggressives und depressives Verhalten oder ADHS-Symptome. Nicht nur Kita-Aufenthalte könnten zu solch einer Verhaltensänderung führen, auch die Betreuung von Tagesmüttern oder in Spielgruppen würde solches hervorrufen können. Mit Ausnahme von den ADHS-Symptomen würden andere Verhaltensveränderungen «mit zunehmendem Alter der Kinder» abnehmen und «mit etwa 13 Jahren weitgehend» verschwinden, sagt Studienautorin Margit Averdijk gegenüber der «NZZ am Sonntag».